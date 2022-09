Guerra de spreads? Bankinter não pensa em descê-lo mais

O Bankinter é o banco que, em Portugal, oferece o spread mínimo no crédito à habitação mais baixo. O responsável da instituição em Portugal, Alberto Ramos, considera que não faz sentido descer esse valor, utilizado no cálculo das prestações a pagar ao banco. O Bankinter está, aliás, a incentivar os seus clientes a adotarem taxa fixa, apesar dos juros de mercado estarem em mínimos.

1%: é este o spread mínimo praticado pelo banco espanhol nas operações de crédito à habitação, valor que se soma depois à taxa de mercado variável (Euribor) para o cálculo do crédito à habitação. O Santander também tem um spread idêntico, mas só poderá ser aplicado nos empréstimos do grupo de melhores clientes, sendo o spread mínimo geral de 1,2%. Com um spread mínimo de 1,1% encontram-se o Banco CTT e o BCP.

Questionado sobre se havia a possibilidade de baixar ainda mais o spread do Bankinter, Alberto Ramos declarou que não vê espaço. “Não. Não vemos a necessidade de o tornar mais competitivo. E estamos satisfeitos com negócio de crédito à habitação. Não queremos desequilibrar o banco”, respondeu, quando questionado na conferência de imprensa desta terça-feira para apresentação de contas de 2019.

E se houver outras entidades bancárias a descer o spread e a tirar o Bankinter do pódio? “Neste momento, não vemos essa necessidade. Estamos satisfeitos com a quota”, repetiu.

A carteira de crédito à habitação do Bankinter, que entrou em Portugal com a compra do Barclays em 2016, ascende a 4,2 mil milhões de euros, tendo produzido 693 milhões no ano passado (o banco cita dados do supervisor que lhe atribui uma quota de mercado acumulada de 6,5%).

A descida dos spreads é uma forma de captação de clientes por parte das instituições financeiras e, no ano passado, foram várias as que os baixaram, com vista ao aumento de negócio e de quota de mercado. Aliás, os dados do Banco de Portugal divulgados ontem mostram que o novo crédito à habitação cresceu ao ritmo mais elevado desde 2008.

Para Alberto Ramos, neste momento, “faz sentido, cada vez mais, a aposta na taxa fixa”. Enquanto a taxa variável oscila com os movimentos de mercado (neste momento, está em terreno negativo, aliviando os encargos de quem tem crédito à habitação), a taxa fixa fica definida logo à partida (não beneficia do atual ambiente de taxas mínimas, mas protege o cliente de eventuais variações positivas excessivas). O Bankinter tem agora uma taxa fixa promocional de 1,6% a 20, 25 e 30 anos.

Segundo os dados divulgados pelo líder da sucursal portuguesa do Bankinter, 26% do crédito produzido no ano passado foi com taxa fixa. No mercado, é isso que se tem visto: mais de 40% dos créditos à habitação são com taxa fixa.

Devolução de 35 mil euros a 5 mil clientes

De qualquer forma, Alberto Ramos não está preocupado com os spreads atualmente praticados nos créditos com taxa variável. No passado, foram já mais baixos, ressalvou, lembrando o período pré-crise financeira, na década passada, com spreads de 0,25%. “Estamos num patamar diferente”, disse.

Aliás, é por isso que o banco, por via da legislação criada em 2018, tem de deduzir montantes aos clientes a quem a soma do spread e da Euribor gera um valor negativo. O Expresso contou este sábado que desde a entrada em vigor da lei, em julho de 2018, o número de contratos em que os clientes não pagam juros e, pelo contrário, têm uma dedução ao seu capital terá duplicado. O Bankinter revelou que, em dezembro, tinha 5.532 clientes a receber os créditos, totalizando 35 mil euros.

O Bankinter está em Portugal desde 2016, quando comprou a operação do Barclays. A presença é concretizada através de uma sucursal do banco espanhol, cujos resultados têm crescido desde aí – apesar de o banco não divulgar lucros. O que se sabe é que, antes do pagamento dos impostos, o Bankinter teve resultados de 65,6 milhões em 2019, mais 9% do que em 2018. Apesar do crescimento orgânico, o banco admite que olha para as oportunidades de aquisições – e não fecha a porta à compra do Novo Banco, quando este for colocado no mercado.