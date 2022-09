Dívidas dos hospitais públicos aos fornecedores diminuem 474 milhões de euros

As dívidas dos hospitais públicos aos fornecedores de medicamentos e às empresas de dispositivos médicos reduziram-se em 474 milhões de euros, em dezembro, para os 849,6 milhões de euros, face a novembro, segundo dados do sector. Deste valor, que inclui pagamentos ainda dentro do prazo, 625,1 milhões de euros dizem respeito a faturas de remédios e 224,5 milhões de euros são dispositivos médicos, segundo dados da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) e da Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos (Apormed), respetivamente. Uma parte significativa, mais de metade, continua a ser dívida que já passou o prazo de pagamento (442,8 milhões de euros).

A organização que representa os laboratórios quer acreditar que 2020 pode ser o “ano zero” da aguardada resolução do problema das faturas em atraso, enquanto a Apormed adota uma atitude de esperar para ver, até porque recentemente foi ‘surpreendida’ pela criação de um imposto sobre o negócio, no último Orçamento do Estado.

O facto do Estado ser mau pagador tem custos elevados lembra Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). “Aumento dos preços praticados e, como consequência, da despesa pública, limitação da competitividade do mercado, principalmente das empresas portuguesas com menor capacidade de tesouraria que as suas congéneres multinacionais, limitação ou mesmo esmagamento do crescimento do tecido empresarial português, nomeadamente de startups e PME nacionais no sector da saúde”, enumera o responsável. Além disso, o Serviço nacional de Saúde (SNS) acaba por, de forma frequente, ser afetado por “problemas de fornecimento aos hospitais que podem condicionar a qualidade dos cuidados e a satisfação dos profissionais”, num “sem número de efeitos que levam à degradação e descrédito das entidades públicas”.

Financeiras fazem negócio com a dívida dos hospitais

As proporções do problema têm, inclusivamente, levado muitos fornecedores a venderem esta dívida pública a instituições financeiras como o BFF Banking Group, uma instituição financeira de raiz italiana, que passou a sucursal em Portugal, e que tem feito muito negócio com farmacêuticas.

No caso das empresas mais pequenas, a situação torna-se mais penosa ainda e para colmatarem os constantes défices de tesouraria ou recorrem empréstimos à banca ou também cedem os seus créditos (venda de faturas por pagar) a empresas de factoring.

Sobre esta realidade, Alexandre Lourenço diz que é “um desperdício de recursos públicos. Dada a incerteza de prazo de pagamento por parte das entidades públicas, os fornecedores aumentam os preços praticados. Ou seja, acabam por considerar a sua margem, tal como a margem das empresas de factoring. No prática, estamos a falar de aumento artificial da despesa pública como resultado das más práticas de gestão orçamental conduzidas pelo Ministério das Finanças”.

E a espiral de consequências não termina aqui. Por exemplo, na sexta-feira passada, dia 7 de fevereiro, entraram no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa várias ações da Farmafactoring (Grupo BFF) contra os hospitais de Lisboa (Central, Ocidental e Norte), num valor superior a 7 milhões de euros. No caso do Centro Hospitalar Lisboa Norte (integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente) estão em causa mais de 4,8 milhões de euros.

“Existem vários casos”, adianta Alexandre Lourenço, apontando que a gestão dos hospitais “é condicionada por estes casos que ultrapassam a sua capacidade de resolução”.

550 milhões de euros para saldar contas em atraso

Tem sido uma prática corrente o Estado fazer injeções de capital para saldar faturas em atraso, sobretudo em finais de ano, e 2019 não foi uma exceção. Aliás, já tinha sido anunciado pelo Governo que seria disponibilizada uma verba generosa para este efeito. “A Resolução do Conselho de Ministros n.º 198/2019, previa como medida adicional para 2019, um reforço orçamental no valor de 550 milhões de euros destinados à redução do stock de pagamentos em atraso do SNS”, enquadra o Ministério da Saúde.

O pagamento foi canalizado para a chamada dívida vencida, ou seja, em atraso há mais de 90 dias, já que, aliás, a antiguidade das faturas ditam a prioridade quando é disponibilizado dinheiro para fazer contas com os fornecedores.

Sobre o problema crónico da acumulação de dívidas aos fornecedores (e de agravamento dos prazos médios para pagamento que estavam, em dezembro, nos 219 dias no caso das farmacêuticas e nos 259 dias no caso das empresas de dispositivos médicos), a tutela lembra os 941 milhões de euros canalizados para o Programa Operacional da Saúde para 2020, “o maior reforço na dotação inicial do orçamento da saúde, o que irá permitir criar condições para que os hospitais possam responder de forma mais eficiente às exigências decorrentes de uma maior oferta da prestação de cuidados, à introdução da inovação, entre outros”.

Porém, a este respeito, no relatório de ‘Apreciação final da Proposta de Orçamento do Estado para 2020’, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) considera que este reforço no orçamento inicial do SNS não elimina os riscos de o Governo ter que fazer, como tem vindo a acontecer no passado, injeções de capital para garantir o funcionamento das unidades e o pagamento aos fornecedores. Para os técnicos da UTAO “não parece haver razão para se falar numa medida de política nova para o SNS”.

Por sua vez, Alexandre Lourenço frisa que “foi criada a expectativa que o modelo de gestão orçamental seria alterado para 2020 através do reforço do orçamento inicial. Contudo, na prática ainda não existem alterações substanciais aguardando-se a execução do orçamento para melhor compreender o posicionamento do Ministério das Finanças”. Além disso, o presidente da APAH faz questão de deixar claro de que “não se trata de um aumento do financiamento mas sim de orçamentar os valores que nos últimos anos eram utilizados para pagamento de dívidas a fornecedores”.

Já o Governo garante que, “através do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério das Finanças, está fortemente empenhado em fazer baixar o valor dos pagamentos em atraso neste sector. Esta ação concertada terá em consideração critérios amplamente reconhecidos, nomeadamente a antiguidade da dívida”, refere ao Expresso fonte oficial da Saúde.

“Não há razão para manter estes atrasos crónicos nas contas do Estado”

Sobre as promessas do Executivo, fonte oficial da Apifarma mostra-se otimista: “Um ponto final na suborçamentação crónica da Saúde representa um importante contributo para a sustentabilidade do SNS. Talvez esteja seja o desejado ano zero neste aspeto. Vimos com grande satisfação o reforço da dotação do orçamento da Saúde para 2020, um sinal no sentido correto de fazer da Saúde a prioridade desta Legislatura”.

E faz notar ainda que, “na semana passada, o primeiro-ministro anunciou a intenção de saldar, ainda durante este mês, 200 milhões de euros de dívida do SNS, depois de ter sido anunciada uma redução da dívida do SNS em 500 milhões de euros. Estas medidas são uma boa notícia para Portugal, em especial para a área da Saúde e para os nossos cidadãos”. Em suma, “a economia portuguesa como um todo ganha com esta normalização há muito aguardada. Com o superavit orçamental, uma ótima notícia para Portugal, não há razão nenhuma para manter estes atrasos crónicos nas contas do Estado”.

Já a Apormed é mais contida. “Tudo o que sabemos é do domínio público. Tem sido transmitido que uma fatia relevante do reforço de verbas do Orçamento do Estado para 2020 destinado à saúde será para pagamentos a fornecedores por forma a mitigar-se o subfinanciamento crónico. Pedimos recentemente reunião com a ACSS [Administração Central do Sistema de Saúde] para que nos seja transmitida a perspetiva dos pagamentos para 2020”, refere ao Expresso fonte oficial da associação.