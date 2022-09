Uber não consegue travar lei californiana que dá mais direitos aos prestadores de serviços

A Uber e a empresa de entregas Postmates tinham avançado com uma providência cautelar para impedir temporariamente a aplicação da lei do estado norte-americano da Califórnia AB5, que obriga as plataformas a reconhecerem os prestadores de serviços como trabalhadores da empresa sempre que estes desempenhem funções centrais e permanentes. Mas uma juíza em Los Angeles discordou da alegação das duas empresas de que estariam a ser injustamente alvo desta lei que entrou em vigor no início do ano, noticia o “Financial Times”.

Na decisão da juíza Dolly Gee, publicada esta segunda-feira, lê-se que as duas plataformas não fizeram o suficiente para demonstrar tratamento injusto, mas também não mostraram corretamente de que forma a lei iria impedir os trabalhadores de serem livres de continuar a exercer as suas ocupações por conta própria.

A Uber e a Postmates estão neste momento a ponderar se irão recorrer.

Se alastrada aos restantes estados norte-americanos, a lei pode ter um enorme impacto no modelo de negócio destas plataformas da economia gig (economia do biscate), que se poderia traduzir num aumento de 20% nos custos laborais destas empresas, de acordo com estudos entregues pelas duas empresas em tribunal. Os mesmos estudos apontavam a redução do número de condutores como uma consequência natural.

Tanto a Uber como a Postmates afirmam que esta lei viola o princípio da “proteção igualitária”, uma vez que outras profissões similares têm excepções. Entre elas, estão dentistas, advogados e manicures.

“Os legisladores da Califórnia tinham a oportunidade de alargar os benefícios a centenas de milhares de trabalhadores independentes na Califórnia, um passo que a Uber tem defendido e que outros estados já deram”, declarou a empresa, citada pelo “Financial Times”. “Em vez disso, aprovaram a AB5 utilizando um processo enviesado e abertamente político que ignorou as vozes dos trabalhadores mais afetados pela lei e deu tratamento preferencial a um conjunto arbitrário de sectores.”

Já as organizações que defendem os trabalhadores aplaudiram esta decisão.