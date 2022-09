Sector automóvel quer o regresso dos incentivos ao abate de carros

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) quer que o Governo reponha o Programa de Incentivos ao Abate de Veículos em Fim de Vida, pois só assim se poderá diminuir de forma eficaz a quantidade de emissões poluentes, sobretudo nas zonas urbanas.

É quem segundo aquela associação, a elevada idade média do atual parque automóvel em Portugal (12,7 anos nos ligeiros de passageiros e 14,9 no pesados de passageiros) ainda é um enorme fator de bloqueio no combate à descarbonização. Mas, ainda pior, é a idade média dos carros entregues para abate, que atualmente se situa nos 22,1 anos (contra 16,6 anos em 2009).

Segundo a ACAP, é necessário abater 330 mil automóveis para diminuir a idade média do parque em um ano, “o que permitiria uma poupança de 164 milhões de litros de combustível, o que equivale a 230 milhões de euros por ano”.

A ACAP estima que, se vier a ser novamente implementado o programa de incentivos ao abate de veículos em fim de vida, o mercado possa atingir cerca de 25 mil unidades adicionais, o que levará a um aumento de receita fiscal líquida de 83,5 milhões de euros. Isto porque a despesa fiscal seria de 21,9 milhões de euros, mas a receita global (incluindo ISV, IVA e IUC) seria de 105,4 milhões de euros. Isto numa previsão conservadora de abate de 25.000 veículos em fim de vida.

A proposta traria, pois, no entender da ACAP, novos benefícios fiscais para o Estado, por via dos impostos associados, como IUC, ISV ou IVA dos veículos.

No pacote de propostas feitas ao Governo, a ACAP sugere ainda a dedução generalizada do IVA na gasolina para as empresas, tal como historicamente já acontece no gasóleo, e ainda a reformulação das taxas de tributação autónoma.

É sugerida também ao Governo a criação de um grupo de trabalho para a reforma fiscal (com reformulação do atual IUC) e a reabertura do processo de harmonização fiscal sobre o automóvel ao nível da União Europeia.