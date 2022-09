Outsystems lança projetos de inovação no valor de 5,1 milhões de euros. Mais de metade é financiado pelo Estado

A Outsystems, especializada no mercado de plataformas low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações, anunciou esta terça-feira dois projetos de investigação e desenvolvimento nesta área.

Os projetos DEV4ALL e GOLEM são liderados pelo unicórnio português (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) e desenvolvidos em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT Nova), o INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento), o INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) e a universidade Carnegie Mellon.

Os dois programas representam um investimento de 5,1 milhões de euros. Mais de metade (2,8 milhões de euros) será financiado pelo Governo, através do Portugal 2020 e da Fundação para a Ciência e Tecnologia como parte do contrato do Carnegie Mellon Portugal, programa para a educação, investigação e inovação que junta a Universidade Carnegie Mellon a outras universidades, instituições de investigação e empresas portuguesas. O restante será pago pela Outsystems.

O DEV4ALL quer construir uma sociedade de programadores para unificar modelos de programação low-code, criar linguagens mais fáceis de usar, promover o desenvolvimento colaborativo nesta tecnologia, criar aplicações inteligentes sem escrever código, recorrer à inteligência artificial para apoiar o próprio desenvolvimento, entre outras coisas.

“Vai pôr a equipa de investigação e desenvolvimento de produto da Outsystems a colaborar com investigadores e cientistas da FCT Nova / Nova Lincs, Universidade do Minho e INESC TEC de forma a tornar a tecnologia low-code criada pela Outsystems ainda mais fácil de usar”, explica ao Expresso João Abril de Abreu, responsável de inovação e relações com as universidades da Outsystems.

Este projeto – que representa um investimento de 3,8 milhões de euros, dos quais 1,9 milhões financiados pelo Governo através do Portugal 2020 – já está a ser executado e vai durar até abril de 2021.

O GOLEM pretende automatizar a programação e revolucionar a experiência de desenvolvimento de aplicações. “Vai pôr investigadores e cientistas da universidade americana Carnegie Mellon, da FCT Nova / Nova Lincs e do INESC-ID a trabalhar em conjunto, sob coordenação da Outsystems, com o objetivo de automatizar a programação, aplicando técnicas de inteligência artificial e outras”, continua João Abril de Abreu. “No futuro, o objetivo é tornar o desenvolvimento de software acessível a pessoas que não têm conhecimento técnico.”

Este projeto – que representa um investimento de 1,1 milhões de euros, dos quais 939 euros financiados pelo Estado – irá arrancar em abril de 2020 e terminar em março de 2023.