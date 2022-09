OE2020. Coligação negativa mantém edifícios em centros históricos isentos de IMI

Afinal, a intenção do Governo de cobrar IMI em prédios inseridos em centros históricos, paisagens culturais e conjuntos classificados como monumentos nacionais, bem como os imóveis individualmente considerados como de interesse público ou de interesse municipal, não vai avançar.

Por detrás das intenções do Governo está uma norma do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) que determina a isenção de IMI que se aplica, por exemplo, a centros históricos incluídos na Lista do Património Mundial UNESCO.

Tal como está, a norma prevê que a isenção se aplica de forma automática, mas o tema tem sido debatido nos tribunais. O Fisco, em todo o caso, tem vindo a sustentar que os imóveis localizados nestas áreas têm de ser classificados um a um.

De acordo com o “Negócios”, um recente acórdão do Supremo Tribunal Administrativo veio esclarecer que para os monumentos nacionais não é necessária uma classificação individual, apenas para os de interesse público ou interesse municipal.