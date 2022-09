Mais gastos militares, cortes sociais e ambientais: Trump propõe orçamento de 4,8 biliões de dólares

O Presidente dos Estados Unidos divulgou esta segunda-feira uma proposta de orçamento, no valor de 4,8 biliões de dólares (4,4 biliões de euros), com cortes nos programas sociais e ambientais e um aumento da despesa na defesa militar, noticia o “New York Times”.

O orçamento para 2021 estima que o défice não deverá diminuir nos próximos dez anos, depois de ter passado para um milhar de milhões de dólares em 2019. Este deverá atingir mais de um bilião de dólares já este ano, mas Donald Trump prevê a sua diminuição “num período não muito longínquo”.

O cenário é de crescimento para o défice, num contexto de redução de impostos e de acordo orçamental que levam ao aumento dos gastos governamentais. No último ano fiscal, estes gastos foram de 84 mil milhões de dólares (76,8 mil milhões de euros), um montante que tem vindo a aumentar desde o seu primeiro mandato em 2017.

A proposta de orçamento prevê expandir os gastos militares, em defesa nacional e no controlo de fronteiras, nomeadamente através de verbas para veteranos de guerra.

As previsões são para um aumento de 0,3% nos gastos militares em 2021, com 3,2 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) para desenvolver uma arma de alta velocidade capaz de ultrapassar sistemas de defesa antimísseis e 18 mil milhões de dólares para a criação de uma nova força de defesa espacial. O Presidente norte-americano quer também aumentar as despesas da NASA em 12%, de modo a concretizar o seu plano de reenviar astronautas à Lua em 2024.

“Vamos ter um orçamento muito bom com uma forte aposta militar, porque não temos escolha”, declarou esta segunda-feira Donald Trump na Casa Branca, acrescentando querer reduzir os gastos através da erradicação “de fraudes e de irregularidades”.

Já os programas domésticos, como a educação, a saúde, a proteção ambiental e programas de benefícios para os pobres ou estudantes, sofrem uma redução de 2%. A Agência de Proteção Ambiental, por exemplo, leva com um corte de 26%.

A aprovação do orçamento não está garantida, uma vez que são os democratas que controlam a Câmara dos Representantes e as leis para as contas federais no país exigem aprovação bicameral (da câmara baixa e do Senado).

“O orçamento é uma declaração de valores e, mais uma vez, o Presidente está a demonstrar que menospreza uma boa saúde, segurança financeira e o bem-estar dos trabalhadores e das famílias norte-americanas”, declarou a porta-voz da Câmara dos Representantes Nanci Pelosi.

De acordo com os analistas, as estimativas baseiam-se em projeções económicas demasiado otimistas, que preveem um crescimento de 2,8% em 2020 e de 3% a longo prazo, apesar da economia norte-americana ter apenas crescido 2,1% no ano passado