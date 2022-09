Lucro da Navigator cai mais de 25% para €168 milhões em 2019

O lucro da Navigator caiu 25,2% em 2019 para 168,3 milhões de euros, foi esta terça-feira comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De acordo com a informação remetida ao mercado, de janeiro a dezembro de 2019, a papeleira totalizou um resultado líquido de 168,3 milhões de euros, abaixo dos 225,1 milhões de euros registados em igual período do ano anterior.

Em 2019, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa foi de 372,1 milhões de euros, menos 18,3% do que no período homólogo. Por sua vez, os resultados operacionais cederam 22,9%, face a 2018, para 233,6 milhões de euros. Já os resultados financeiros foram negativos em 18,9 milhões de euros, enquanto, em 2018, tinham sido negativos em 22,5 milhões de euros.

O volume de negócios da empresa, por seu turno, "manteve-se estável" em 1.688 milhões de euros, "com o crescimento dos volumes de venda de pasta e de 'tissue' a atenuar a redução de preços de pasta e volumes de papel". No período em causa, o endividamento líquido remunerado foi de 715 milhões de euros.

A Navigator registou um valor de investimento global de 158 milhões de euros em 2019, o que inclui 118 milhões de euros de investimentos de manutenção e melhorias de eficiência, 16 milhões de euros relativos à conclusão de projetos de expansão efetuados em 2018 , bem como 24 milhões de euros em investimentos ambientais e regulatórios.

"O desempenho do Grupo em 2019 foi condicionado pelo enquadramento de mercado e por diversos fatores exógenos, que afetaram o crescimento económico global e que impactaram alguns fatores de produção. No início de 2020, a Navigator decidiu implementar um novo plano de otimização de custos e de eficiência operacional, envolvendo a globalidade da organização e as suas atividades,", apontou a empresa.

Em 2020, a Navigator planeia implementar um plano de investimentos visando "a recuperação de maiores níveis de operacionalidade e estabilização da suas operações", orientado para a continuada melhoria de 'performance' financeira e ambiental.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Navigator subiram 2,91% para 3,40 euros.