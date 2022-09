Está feita a reviravolta: em 2019 venderam-se mais carros a gasolina que a diesel

Quase metade dos carros vendidos em Portugal (49%) em 2019 eram a gasolina, contra 40% a gasóleo. Os restantes 11% diziam respeito a outras formas de locomoção, sobretudo elétricos e híbridos a gasolina.

No ano anterior, o diesel ainda dominava, com 53%, contra 39% para o segmento dos automóveis a gasolina. Os carros ‘verdes’ representam, em 2018, apenas 7,4% das vendas.

As conclusões foram apresentadas esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que revela ainda que o sector, em Portugal, gerou um volume de negócios da ordem dos 21,8 mil milhões de euros. Emprega 102 mil pessoas distribuídas por 31 mil empresas (individuais e coletivas).

Apesar do otimismo evidenciado por Helder Pedro, presidente da ACAP, durante a apresentação dos resultados do sector, a verdade é que, em termos de vendas, registou-se uma quebra de 2% face a 2018, tendência que, segundo o mesmo responsável, será para manter em 2020 – depois de cinco anos a subir.

O modelo automóvel mais vendido em Portugal durante o passado foi o Renault Clio, seguido do Mercedes Classe A e, na terceira posição, mais um Renault: o Captur. Já no segmento dos elétricos o domínio foi para a Tesla (com 1.979 unidades comercializadas); o segundo lugar foi ocupado pela Nissan (1.696) e o terceiro pela Renault (968).

Apesar da ultrapassagem dos carros a diesel pelos movidos a gasolina, em termos de unidades vendidas, a verdade é que o parque automóvel instalado ainda é dominado pelo gasóleo, com 50% do total, contra 48%, para a gasolina.

Foi precisamente no início do ano passado que o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, deixou o sector automóvel à beira de um estado de nervos quando afirmou, numa entrevista ao Jornal de Negócios (a 27 de janeiro de 2019), que “quem comprar carros a diesel não terá valor de troca daqui a quatro anos”. Esta frase foi o mote para meses de discussão em torno do abandono (ou não) do carros a diesel e, a verdade, é que, 12 meses depois, conforme atestam os dados da ACAP, pela primeira vez as vendas de carros a gasolina ultrapassaram as vendas de carros a diesel em Portugal.