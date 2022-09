Preços das casas subiram 15,8% com Lisboa em “clara travagem”

Em Dezembro de 2019, os preços das casas tiveram um crescimento homólogo na ordem dos 15,8%. Uma subida que “consolida o ciclo de forte valorização que o mercado residencial tem sentido nos últimos dois anos” mas que se refletiu sobretudo fora das grandes cidades.

Os dados são apurados pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais (IPR), que desde 2007 acompanha a dinâmica de transação da habitação em Portugal. Segundo Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, esta subida expressiva tem uma “estrutura diferente”, resultado da dinâmica das segundas cidades.

“Lisboa, que anteriormente foi o motor da valorização nacional, teve em 2019 aumentos em torno dos 9,0%, exibindo um crescimento robusto, mas em clara travagem face aos 19% a que valorizava um ano antes. É expectável que em 2020 o mercado nacional comece a refletir a tendência já sentida em Lisboa, e que os preços acabem por estabilizar em ritmos mais normalizados”.

Em termos trimestrais, a subida de preços a nível nacional fixou-se em 4,2% no último trimestre de 2019, uma variação em cadeia superada, desde que o IPR acompanha o mercado, apenas pelos 4,9% registados no 2º trimestre de 2018.

Os últimos resultados do IPR permitem ainda apurar que os preços das casas no final de 2019 estavam 46% acima dos níveis registados no arranque da década, em 2010. Tal valorização acumulada absorve já as perdas de 14% que se observaram entre 2010 e 2013, este último o ano em que os preços das casas no país atingiriam o seu ponto mais baixo.