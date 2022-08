Pensões acima dos 300 euros ainda não recuperaram do congelamento da troika

A medida não estava inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE/2020), mas, como se adivinhava desde o início, foi uma das moedas de troca do Governo de António Costa para assegurar a viabilização do documento pelos partidos mais à esquerda. E, assim, o aumento extraordinário das pensões vai avançar pelo quarto ano consecutivo, chegando à conta dos pensionistas no mês seguinte à aprovação do Orçamento.

Com este bónus, que marcou a legislatura da ‘geringonça’ e volta a ser repetido este ano, os pensionistas com prestações mais baixas viram a pensão engordar. Mas nem isso os deverá fazer esquecer os anos difíceis da crise. É que, segundo as contas do Expresso, quem recebe pouco acima dos €300 — e todos a partir daí — ainda não recuperaram do congelamento das pensões entre 2011 e 2015.

