Keller Williams revoluciona modo de vender casas

Ser uma espécie de Uber ou Netflix da mediação imobiliária é o objetivo da Keller Williams (KW), multinacional norte-americana que está a investir mil milhões de dólares numa tecnologia nova que se propõe revolucionar a forma como atualmente se compram e vendem casas, e tornar-se a referência para este mercado em todo o mundo.

Portugal é o país que irá funcionar como laboratório ou “balão de ensaio” para a plataforma que está a ser desenvolvida nos Estados Unidos e começará a ir para o mercado em 2020. “Estamos a investir muito dinheiro a criar tecnologia desenvolvida especificamente para pessoas do imobiliário, para facilitar a vida e melhorar o negócio dos nossos agentes-consultores, que ficam em contacto direto com os seus clientes”, resume William Soteroff, presidente da Keller Williams Worldwide, que esteve recentemente no Algarve na convenção da multinacional que reuniu centenas de agentes, designada family reunion.

