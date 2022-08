IVA. Um fato à medida das necessidades orçamentais e da força dos lóbis

Ao longo dos anos contam-se pelos dedos os debates do Orçamento do Estado sem uma polémica com o IVA à mistura. O que este ano aconteceu na energia tinha acontecido no ano passado com os espetáculos culturais, e antes disso com o IVA dos partidos, com as ostras ou com a restauração: estranheza, discussão e, por vezes, desfechos pouco coerentes, que vão moldando o imposto mais à medida das necessidades orçamentais e da força dos lóbis do que da sua lógica.

Em teoria, o IVA reduzido serve para uma de três coisas: proteger os rendimentos mais baixos; aumentar o consumo dos chamados bens de mérito, como livros ou eventos culturais, e proteger sectores de atividade mais expostos à concorrência ou intensivos em mão de obra. Mas, na prática, as fronteiras não são assim tão claras.

