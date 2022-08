Existem hackers bons. E valem dinheiro

O gosto por desafiar ‘a máquina’ e perceber como colocá-la a desempenhar uma função para a qual não foi concebida não sabe quando surgiu. Mas se há momento que Miguel Regala não esquece foi o primeiro em que a ética falou mais alto. Enquanto estudava para um exame de mestrado em Engenharia Informática, na Universidade do Porto, descobriu uma fragilidade no sistema da faculdade que lhe permitia aceder e editar a informação dos alunos e as suas classificações. Reconhece que “teria dado jeito” inflacionar algumas das suas notas, mas escolheu outro caminho: passou o resto da noite a elaborar um relatório sobre a fragilidade e possíveis soluções, que enviou à instituição, para que fosse reforçada a segurança do sistema. Hoje é caçador de bugs ou pentester em exclusivo, identifica falhas de segurança em sites e serviços online de empresas como Facebook, Google, Dropbox, Uber ou outras e já reportou mais de 400 vulnerabilidades ao longo da carreira. É um dos portugueses em destaque no panorama internacional: figura no top 25 da lista de melhores hackers (piratas informáticos) éticos da Google e não tem mãos a medir.

A revolução digital em marcha e o aparecimento de novas tecnologias tem elevado o grau de exposição das empresas a ciberataques e, consequentemente, a procura de profissio­nais capazes de identificar as fragilidades dos sistemas antes que outros piratas informáticos o façam. São os designados hackers ou piratas éticos, técnicos altamente especializados focados em descobrir vulnerabilidades nas infraestruturas informáticas de empresas ou serviços através de testes de intrusão (pentests). Ao contrário dos piratas informáticos, os hackers éticos atuam de forma legal, não retiram da sua atividade benefício próprio nem danificam os sistemas em que conseguem penetrar. O seu propósito é ajudar as empresas a manterem-se seguras online. Para as grandes organizações, contratar estes “piratas do bem” é uma prática corrente, embora seja cada vez mais difícil recrutar nesta área.

