Banco de Portugal trava metade do crédito pessoal

A subida do crédito pessoal na segunda metade de 2019 fez soar as campainhas do Banco de Portugal por dois motivos em particular: a subida dos prazos destes empréstimos acima dos sete anos e o receio de maior endividamento por parte de quem tem salários mais baixos. Um efeito que se nada fosse feito poderia ser explosivo tendo em conta a incerteza face à atual conjuntura e a expectativa de abrandamento económico. É neste cenário que a redução do prazo de dez para sete anos no financiamento ao consumo — mais de metade do crédito pessoal concedido na reta final de 2019 foi superior a sete anos — deixa de ser possível a partir de abril.

O travão agora colocado pelo Banco de Portugal (BdP) ao crédito pessoal — apesar de haver exceções — não faz mossa à banca apesar do seu volume poder baixar. É bem recebido por três dos cinco maiores bancos em Portugal que responderam ao Expresso. Mas o presidente do BCP alerta: esta medida devia estender-se a todos os players do mercado na União Europeia que concedam crédito.

