Acabou a descida no desemprego em Portugal

O número pode parecer pequeno, apenas 3,3 mil pessoas. Foi esse o aumento do número de desempregados em Portugal nos últimos três meses de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, atingindo as 352,4 mil pessoas. Mas marca o fim de um ciclo ‘dourado’ no mercado de trabalho nacional. É que este foi primeiro incremento na população desempregada, em termos homólogos, desde 2013, no auge da crise económica e financeira, quando a economia portuguesa bateu no fundo.

Com a sazonalidade a jogar contra o mercado de trabalho — devido à época baixa no turismo e na agricultura —, a taxa de desemprego subiu para 6,7% no quarto trimestre, o que compara com 6,1% durante o verão. Mais ainda, regressou ao patamar onde estava um ano antes, no quarto trimestre de 2018. É a primeira vez, desde 2013, que a taxa de desemprego não recua em termos homólogos.

