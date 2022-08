Portugal bate recorde histórico na produção de azeite

Se não dispensa um bom azeite no tempero de alguns dos seus pratos favoritos, esta pode ser uma boa notícia. É que a produção de azeitona disparou 25% na campanha 2019/2020 face à colheita anterior, tendo atingido as 907 mil toneladas. É a maior colheita dos últimos 80 anos.

Porque é que isto pode ter impacto no tempero da sua comida? É muito simples: mais azeitona colhida vai resultar num valor recorde da produção de azeite, o que, em última análise, pode redundar em preços mais baixos junto do consumidor. No entanto, tudo irá depender do que se passar em Espanha, onde se prevê que haja uma pequena quebra na produção, sendo que é este país (que comercializa mais de metade do azeite vendido a nível mundial, embora com um olival mais antigo) que ajuda a formar os preços para o mercado global.

