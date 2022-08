Fundos sustentáveis: os investidores estão cada vez mais amigos do ambiente

É uma tendência global que não deverá ter volta atrás. Os investidores exigem cada vez mais que os seus investimentos cumpram critérios de sustentabilidade e as empresas tentam agir em conformidade não só a nível social como também ambiental e de governo da sociedade — é a sigla ESG na designação anglo-saxónica Environmental, Social and Governance, que está nas bocas do mundo.

Este interesse crescente é justificado não só por preocupações ‘éticas’, em especial no que diz respeito ao tema urgente do aquecimento global, mas também porque empresas que não respeitem estes critérios podem sofrer efeitos reputacio­nais e vir a ser penalizadas a nível de resultados por decisões impostas pelos governos e pelos reguladores.

