Fernando Pinto ainda reclama prémios da TAP

Fernando Pinto e os administradores que o acompanharam numa grande parte dos 20 anos em que geriu a TAP ainda não desistiram dos prémios a que consideram ter direito, relativos aos anos de 2006 a 2009 — ainda que num desses anos a companhia tenha tido um prejuízo superior a €200 milhões. Avançaram com uma ação de arbitragem para o exigir dois anos depois da privatização. Numa fase inicial, os visados foram a TAP, a Parpública e o Estado. Hoje, a ação segue apenas contra a Parpública, que era quem, por contrato — e quando a companhia era 100% pública —, tinha de pagar os prémios acordados. Os outros ex-administradores que exigem receber bónus são os também brasileiros Michael Connoly, Luiz Mór e Manoel Torres e o português Luís Vaz.

“O processo de arbitragem foi instaurado em 2017, de forma a evitar a prescrição do direito ao pagamento de retribuições variáveis em falta, tendo presente que, apesar dos contactos que fomos estabelecendo com os sucessivos governos, com vista a uma resolução extrajudicial, não foi possível chegar a um acordo”, explicou Fernando Pinto, o ex-presidente da TAP, em declarações escritas ao Expresso. O gestor brasileiro, que aterrou em Lisboa em 2000 para ajudar a TAP a reestruturar-se, esclarece ainda que lhe foi sugerido pelo Governo que recorresse ao Tribunal Arbitral, algo que “estava previsto nos contratos de gestão celebrados”.

Há praticamente uma década que o braço de ferro entre os gestores e os respetivos governos sobre esta matéria se mantém. Os antigos administradores da TAP consideraram que houve erros de cálculo e a Parpública tem defendido que os prémios solicitados não têm de ser pagos porque os objetivos não foram cumpridos. Em 2007, a TAP SGPS teve um lucro de €32,8 milhões e a TAP SA de €54 milhões, mas em 2008 os prejuízos da casa-mãe atingiram €288,4 milhões e a TAP SA apresentou resultados negativos de €209 milhões.

Não foi possível apurar quanto está a ser pedido, mas Fernando Pinto sublinha que não se trata de prémios. O ex-presidente da TAP, que saiu no início de 2018 para ceder o lugar a Antonoaldo Neves, escusou-se a confirmar os valores reclamados, que ultrapassam as centenas de milhares por cada gestor. Diz apenas que “os valores reclamados no processo respeitam a remunerações variáveis que não foram pagas nos prazos estipulados nos contratos de gestão celebrados e não a prémios. A remuneração dos membros do Conselho de Administração da TAP era constituída por uma parte fixa e por uma parte variável, esta última indexada ao cumprimento de concretos indicadores de desempenho, todos eles quantificáveis”.

A Parpública também nada diz a este propósito. Questionada pelo Expresso, “confirma” que foi demandada numa ação sobre “prémios de gestão adicionais a que considera ter direito, referentes aos anos de 2006 a 2009”. E esclarece que “esta pretensão foi contestada no âmbito da ação intentada em sede de Tribunal Arbitral”.

Já o gestor brasileiro frisa: “Os ministros e secretários de Estado dos vários governos com quem trabalhámos ao longo de quase 20 anos sempre se demonstraram sensíveis à resolução deste assunto.” Fernando Pinto esclarece que a TAP saiu da ação porque, “com o decorrer do processo, foi concluído que, do ponto de vista processual, seria suficiente manter apenas a Parpública, por ser esta a entidade responsável pelo pagamento das remunerações variáveis em falta”. O gestor, hoje reformado e com 70 anos, diz ainda que “a Parpública foi sempre informada das diligências processuais realizadas com vista à saída da TAP do processo, não se tendo oposto”.

Questionada pelo Expresso, a TAP assegura que “não deu qualquer contrapartida por esta desistência a Fernando Pinto ou a qualquer outro antigo administrador”. E esclarece que a desistência da ação foi homologada pelo Tribunal Arbitral a 14 de outubro de 2019.

Fernando Pinto saiu da liderança mas manteve um pé na companhia através de um contrato de consultoria de dois anos que acabou em janeiro. Ao Expresso, o gestor garante que esta contratação “nada tem a ver com o processo” relativo aos prémios. “Quando deixei de exercer funções de presidente executivo no final de janeiro de 2018, o novo acionista [David Neeleman] propôs-me que continuasse a prestar serviços na TAP, como assessor da administração, o que aceitei. Este contrato de prestação de serviços foi celebrado pelo período de dois anos, com o conhecimento dos representantes do acionista Estado.”

O contrato de consultoria foi também, sabe o Expresso, uma forma de Fernando Pinto, que deixou a presidência da empresa antes de concluir o seu mandato, receber o que ainda faltava de forma parcelar. Nem a TAP nem Fernando Pinto quiserem esclarecer o montante envolvido na consultoria.