Espionagem, má vizinhança e racismo. Como o “Obama do Credit Suisse” caiu em desgraça

Em 2015, quando assumiu a liderança executiva do Credit Suisse, Tidjane Thiam era uma estrela em ascensão. Como responsável máximo da Prudential, tinha sido vital na recuperação da maior companhia de seguros do Reino Unido, cujo valor accionista triplicou no seu consulado. Era o primeiro diretor executivo negro de um grande banco europeu e tinha como missão salvá-lo de um declínio que se prolongava desde a crise financeira.

Esta história, que parecia destinada a rimar com sucesso, terminou em desgraça esta sexta-feira. Após 20 horas de reunião, descreve o “Financial Times”, o conselho de administração decidiu aceitar a renúncia de Thiam à liderança do banco, que acabou por perder 50% do valor bolsista entre março de 2015 e fevereiro deste ano, o período do seu reinado.

A decisão terminou uma saga de quatro meses que ameaçava pôr em causa não só o Credit Suisse mas também toda a banca suíça: um escândalo de espionagem, ordenado pelo ex-diretor executivo Pierre-Olivier Bouée, mas cujas ramificações se aproximaram perigosamente de Thiam, que recusou sempre conhecimento das ações. Ainda assim, o franco-marfinense, de 57 anos, era pelo menos acusado de não ter feito uma condenação pública das operações.

“Não tinha conhecimento da vigilância aos dois ex-colegas. Sem dúvida, perturbou o Credit Suisse e causou ansiedade e mágoa. Lamento que isso tenha acontecido”, referiu o CEO ainda em funções, que o jornal suíço “Blick” apelidou de “Obama do Credit Suisse” aquando da sua chegada, em 2015. Na hora da saída, também se fala de racismo: o vice-presidente da Harris, gestora norte-americana de investimentos que detém 8,4% do banco, diz que a cor da pele de Thiem teve um papel fundamental na decisão.

Uma vizinhança pouco pacífica: como Khan ficou sem vista para o Lago de Zurique

Uma das pessoas espiada pelo Credit Suisse era o ex-gestor de fortunas Iqbal Khan, que acabou por sair para o rival UBS – e que poderia levar com ele muitos clientes. Khan e a mulher abordaram diretamente o espião no centro do Zurique e a investigação rapidamente apontou Bouée como o responsável pela sua contratação. O diretor executivo foi demitido e, em outubro, o presidente do conselho de administração, Urs Rohner, pediu desculpa a Khan e à sua família, ilibando Thiam.

Porém, a pressão continuou a aumentar. Vieram a público várias informações sobre desentendimentos entre altos funcionários do Credit Suisse, nomeadamente o seu líder executivo e Khan. Os dois homens eram vizinhos num subúrbio rico de Zurique, mas as obras na casa deste último – que alegadamente se terão prolongado por dois anos – fizeram com que quase chegassem a vias de facto aquando de uma festa de Natal em casa de Tidjane Thiam. Em retaliação, Thiam plantou árvores que obstruíam a vista do seu colega de trabalho para o Lago de Zurique.

No início de outubro, a morte de um intermediário entre os detetives privados e o Credit Suisse levou as autoridades a abrir um inquérito. E, em dezembro, foi revelado que um antigo diretor de Recursos Humanos também tinha sido vigiado. Apesar do valor em bolsa do banco ter crescido 8% durante o ano de 2019, o destino de Thiam estava traçado.

“Observámos uma deterioração em termos de confiança, reputação e credibilidade entre todos os nossos ‘stakeholders’ [atores relevantes da empresa]”, disse, Urs Rohner, em entrevista, esta sexta-feira.

Rohner, presidente do conselho de administração, e Thiam eram unha com carne em 2015, mas foram-se progressivamente distanciando. Porém, alguns dos principais acionistas e clientes pedem também a sua saída. Aliás, garante de novo o “Financial Times”, três dos principais investidores e muitos dos grandes clientes queriam a continuidade de Thiam.

Thomas Gottstein é o novo timoneiro do banco – é o primeiro suíço a assumir o cargo em quase 20 anos – e irá assumir a direção executiva a partir de sexta-feira. Já disse que quer pôr o Credit Suisse – segundo maior banco do país, depois do UBS – de novo a crescer. Já Thiam exigiu ainda apresentar os resultados do último trimestre de 2019 - daí estar em funções - e sair como “good leaver”: ou seja, mantendo grande parte das regalias.