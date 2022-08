Escritórios com serviço de quartos no Ritz

Completamente tapadas por uma estrutura de metal, há mais de um ano que as galerias do Ritz desapareceram da vista dos lisboetas. O espaço, afamado nos anos 80 por lojas da moda e pelo Snack Bar Monumental, está a ser convertido num edifício de escritórios, que será inaugurado em junho. Um investimento de €15 milhões da sociedade que gere o hotel, cuja estratégia é emprestar a marca aos futuros inquilinos que estiverem dispostos a pagar uma renda na rua onde Ronaldo comprou uma penthouse.

