Duplicam clientes que recebem juros negativos nos créditos à habitação

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) viu quase duplicar o número de clientes a quem tem de descontar juros devido à legislação que, desde julho de 2018, obriga os bancos a repercutirem o efeito das taxas Euribor negativas nas prestações do crédito à habitação. O banco público é o único que dá números sobre os contratos afetados, mas a evolução das Euribor no último ano e meio mostra que o aumento deve ser generalizado. Entretanto, só no final do ano o Novo Banco resolveu os problemas que registou para processar as deduções ao capital em dívida a um grupo de clientes.

No final de 2019, a CGD tinha 30.362 contratos de crédito à habitação em que, por efeito da descida da taxa Euribor, a taxa anual nominal (TAN) era negativa (quando o indexante é tão negativo que anula o spread definido pelo banco). Em causa estavam contratos com um valor em dívida de €2,2 mil milhões. É este número de casos que representa uma quase duplicação face a agosto de 2018, quando, por via da entrada em vigor da Lei 32/2018 no mês anterior, a Caixa teve de descontar os juros negativos em 15.509 contratos com um saldo devedor de €1,3 mil milhões.

