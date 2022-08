Bolsas. Mais rápidas que um vírus veloz

No dia em que Donald Trump anunciou ao mundo uma trégua na guerra comercial com a China, a 15 de janeiro, já em Wuhan um vírus desconhecido lançava doentes para camas de hospital há, pelo menos, duas semanas. Os primeiros casos detetados, então tratados pelas autoridades chinesas como “propagação de rumores”, são do final de dezembro e foram desvalorizados. Enquanto o mundo respirava de alívio com o acordo sino-americano, na segunda maior economia mundial despertava já uma nova ameaça à saúde e à economia mundial. É ainda difícil de antecipar qual o impacto no crescimento global, que, este ano, deverá ter uma ligeira aceleração, a julgar pelas estimativas que o Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou durante o Fórum Económico Mundial recentemente em Davos, na Suíça. A previsão é agora de um ritmo de 3,3% este ano, menos uma décima que o esperado antes, mas que bate o ritmo de 2,9% registado em 2019. Para a China, a atual projeção é de 6%, o que, não sendo uma velocidade extraordinária e representando uma desaceleração face a 2019 (6,1%), fica ainda assim na fasquia ‘psicológica’ dos 6%.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.