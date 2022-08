Worten em risco de falência em Espanha

A dimensão dos prejuízos da atividade espanhola da Worten consta de um relatório da PwC e foi revelado esta sexta-feira pelo diário espanhol Cinco Días. De acordo com o jornal, as atividades da cadeia de distribuição em Espanha acumulam prejuízos constantes desde que o grupo português comprou a marca à Boulanger.

A situação repete-se em 2018 com mais 26 milhões de euros, como revelam as contas anuais recentemente depositadas no Registo Mercantil, acrescenta o jornal. Um agravamento de 23% face ao ano anterior, apesar de uma subida das vendas da ordem dos 5% para 243,6 milhões de euros. “Um resultado que se soma aos mais de 320 milhões de euros que aparecem no balanço da Worten como “perdas de anos anteriores”, escreve o Cinco Días.

De acordo com o jornal, a sistuação agravou-se no primeiro semestre de 2019, revela a PwC. O que coloca em dificuldades a situação patrimonial da empresa, na medida em que existem “perdas acumuladas até o primeiro semestre de 2019” que “reduziram o património líquido a um valor inferior a metade do valor do capital social”.

Para a PwC, o resultado coloca a empresa próxima da da dissolução e indica uma "incerteza material" e "dúvidas significativas" sobre a capacidade da empresa de continuar em operação.

Nos seu relatório, a PwC salienta que “a empresa não nos forneceu os fundamentos em que se baseou para preparar o plano de negócios” destinado a sair do vermelho.

Fonte oficial da Worten diz, em reação à notícia do Cinco Días, que "a Worten continua comprometida com a sua operação em Espanha e continuará a desenvolver a sua estratégia e a honrar todos os seus compromissos, beneficiando do apoio e solidez de um acionista de referência que é a Sonae".

A empresa explica também que "no último ano a Worten iniciou a implementação de um plano de revitalização das suas operações em Espanha Continental, com o objetivo de melhorar a sua rentabilidade, tal como comunicado ao mercado já em 2019". E que "esse plano passa pela aposta num modelo omnicanal, que conjuga lojas físicas e online, bem como pela redução de outros custos operacionais. Nesse sentido a empresa promoveu o crescimento dos canais digitais e o encerramento de 14 lojas físicas sem viabilidade económica no contexto competitivo atual, o que permitiu desde logo melhorar a rentabilidade da operação, servindo mais clientes de forma mais eficiente".

(Notícia atualizada às 13h com a posição da Worten)