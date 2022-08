Trabalhadores dos bares dos Alfa Pendulares e Intercidades decidem terminar greve

Os trabalhadores dos bares dos Alfa Pendulares e Intercidades, reunidos em plenário, em Lisboa e no Porto, decidiram terminar esta sexta-feira a greve e requerer uma reunião com a empresa para retomar as negociações, avançou à Lusa fonte sindical.

"Os trabalhadores realizaram hoje um plenário, no Porto e em Lisboa, na estação de Campanhã e em Santa Apolónia e decidiram não realizar greve [no sábado]", afirmou, em declarações à Lusa, Francisco Figueiredo do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares. Os funcionários vão enviar, na segunda-feira, um pedido de reunião à Risto Rail, pertencente ao grupo LSG/Lufthansa, "como manifestação de boa vontade para tentar ultrapassar o conflito".

A paralisação iniciou-se na quinta-feira, por tempo indeterminado, face à recusa da empresa em fazer atualizações salariais, tendo os trabalhadores optado por estendê-la até hoje à meia noite.

De acordo com os dados avançados pelo sindicato, e à semelhança do que aconteceu no primeiro dia da greve, hoje a adesão foi "praticamente total", com os "comboios a circular sem serviço de refeição", tendo comparecido ao trabalho dois trabalhadores da linha do Norte e três do Sul, num total de 140.

Em novembro de 2019, o sindicato apresentou à empresa uma proposta de aumento salarial de 90 euros para todos os trabalhadores, sendo que esta tinha 30 dias para apresentar uma contraproposta, o que, conforme explicou hoje o sindicalista, acabou por não acontecer dentro ou fora do prazo.

A Lusa entrou em contacto com o grupo LSG/Lufthansa para tentar obter uma posição oficial, mas, até ao momento, não teve sucesso.