Salários aumentaram para 1.276 euros brutos em 2019

No ano passado, a remuneração bruta mensal por trabalhador foi de 1.276 euros, tendo aumentado 2,7% em termos nominais e 2,4% em termos reais, divulga esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já excluindo subsídios de férias, de Natal e outras componentes variáveis, a remuneração aumentou 2,6% para 1.038 euros.

Desde o final de 2017 que as remunerações dos trabalhadores portugueses têm estado a aumentar, apesar de terem registado algumas variações quando ajustadas à inflação.

No ano passado, as atividades de eletricidade, gás e água foram as que registaram uma remuneração total mais elevada (3.032 euros), seguidas das atividades financeiras e de seguros (2.507 euros). Estas aumentaram, respetivamente, 0,3% e 0,5%.

Já as remunerações mais baixas encontram-se nas atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (801 euros), seguida da área da restauração e similares (824 euros), tendo aumentado, respetivamente, 3,5% e 3,6% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre, a remuneração bruta dos trabalhadores portugueses rondou em média os 1.418 euros, o que representa um aumento de 2,4% face ao mesmo período de 2018. Excluindo subsídios de férias, natal e outras componentes variáveis, a remuneração aumentou 2,5%, alcançando 1.041 euros.

Estes resultados abrangem cerca de 4,2 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações.