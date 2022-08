Escândalo de espionagem leva ao afastamento do presidente executivo do Credit Suisse

O presidente executivo do Credit Suisse, Tidjane Thiam, foi afastado esta quinta-feira durante uma reunião acesa do conselho de administração da empresa, noticia esta sexta-feira o jornal “Guardian”.

“Acordei com o conselho de administração que vou apresentar a minha demissão das minhas funções como presidente executivo”, declarou esta sexta-feira Thiam. O banco confirmou que a demissão do presidente executivo foi aceite pela administração e que este deixará a empresa após a apresentação de resultados na próxima semana. Vai ser substituído pelo diretor do negócio do Credit Suisse na Suíça, Thomas Gottstein.

A sua saída do banco de investimento, aos 57 anos, vem na sequência de um escândalo relacionado com espionagem empresarial. Tudo começou em setembro do ano passado, quando o antigo diretor de gestão de fundos internacionais Iqbal Khan, que tinha saído da empresa, percebeu que estava a ser seguido por um investigador em Zurique.

A empresa contratou um escritório de advogados para averiguar o escândalo, que concluiu que a vigilância teria sido ordenada pelo diretor de operações da empresa, que entretanto apresentou a demissão. Mas não encontrou provas de que Thiam tivesse conhecimento da espionagem.

Um segundo caso de vigilância a um executivo acabaria por ser conhecido por uma notícia num jornal suíço, mas o banco voltaria a afirmar que o presidente executivo não tinha conhecimento.

Apesar disso, o conselho de administração do Credit Suisse ficaria sob pressão para agir – e acabaria por fazê-lo esta quinta-feira.

O presidente do banco, Urs Rohner, agradeceu o trabalho de Thiam que, segundo disse, deu um enorme contributo ao banco. “Sob a liderança de Tidjane, o Credit Suisse readaptou a sua estratégia, recuperou o capital, reduziu os custos, tirou o risco ao negócio, promoveu a diversidade e apostou num nível excecional de cooperação entre vários departamentos.”

Já Tidjane Thiam reafirmou o que já dissera. “Não tinha conhecimento da vigilância a dois antigos colegas. Sem dúvida que isso prejudicou o Credit Suisse e provocou ansiedade e danos. Lamento o que aconteceu, nunca deveria ter ocorrido.”