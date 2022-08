Conselho das Finanças Públicas diz que défice de 2019 pode ficar abaixo de 0,1%

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) considera que os orçamentais até setembro de 2019 apontam para “o cumprimento ou mesmo a superação do saldo orçamental estimado pelo Ministério das Finanças para 2019 na Proposta de Orçamento do Estado para 2020”, que estimava um défice de 0,1% do PIB. Ou seja, o défice pode ter até ter ficado abaixo deste valor, podendo o Estado ter contas equilibradas ou até excedentárias já em 2019. A conclusão foi publicada esta sexta-feira no relatório Evolução orçamental das administrações públicas até setembro de 2019.

No terceiro trimestre do ano passado, a administração pública teve um excedente orçamental de 1590 milhões de euros, o que corresponde a 1% do PIB gerado nesse período, atingindo assim um novo máximo, divulga o CFP..

“O ritmo de crescimento da receita das administrações públicas manteve-se acima do esperado pelo Ministério das Finanças para o conjunto do ano, apesar do menor contributo relativo da receita fiscal”, escreve a instituição liderada por Nazaré Costa Cabral.

Até setembro, a receita situou-se nos 66.515 milhões de euros, o que representa 42,3% do PIB e mais 4,2% do que no mesmo período de 2018 (ligeiramente acima da estimativa de 4% das Finanças para o ano passado).

Também o crescimento da despesa pública acelerou no terceiro trimestre, totalizando 64.925 milhões de euros até setembro, “mas ainda aquém da variação anual esperada” pelas Finanças, nota o CFP. A despesa corrente primária e a despesa de capital contribuíram para esta evolução.

“O rácio da dívida pública prosseguiu a trajetória descendente retomada no segundo trimestre, mas ainda acima do registado no final de 2018 e do antecipado pelo Ministério das Finanças na sua recente estimativa para 2019”, aponta o CFP. Já a dívida pública em percentagem do PIB fixou-se em 120,5%, 1,5 p.p. acima das estimativas das Finanças.