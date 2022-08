Venda de barragens da EDP já está nas mãos do Governo

A venda das seis barragens da EDP ao consórcio liderado pela francesa Engie passou para as mãos do Governo na semana passada, segundo noticiou o "Jornal de Negócios". Anunciada em dezembro, a alienação merecerá uma análise “caso a caso” de cada uma das infraestruturas, como avisou o ministro da tutela, José Pedro Matos Fernandes. E poderá haver a imposição de medidas de compensação.

Como o Expresso já tinha noticiado, com base no que foi referido pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética, o Executivo tem poder até para travar o negócio, se esse for o seu entendimento: “A transação da utilização do domínio público hídrico, em todos os contratos de barragens em Portugal, só pode ser efetuada com o consentimento expresso do concedente, a saber, o Estado. Essa autorização é apreciada caso a caso e apenas após solicitação do interessado”.

Em dezembro passado, a EDP anunciou um negócio histórico: acordou a venda de um conjunto de seis centrais hidroelétricas em Portugal por 2,2 mil milhões de euros. O grupo comprador é liderado pela Engie, com 40% (que passa, neste negócio, de parceira a concorrente da portuguesa), e conta também com o Crédit Agricole Assurances, com 35%, e a Mirova – Grupo Natixis, com 25%. Miranda, Bemposta, Picote, Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro são as centrais que vão mudar de mãos.

A elétrica comandada por António Mexia adiantou, em dezembro, que esperava fechar a transação no segundo semestre deste ano, tendo até lá de obter as autorizações regulatórias e outras aplicáveis. É aí que entra o ok do Governo.

“Estamos confiantes porque, normalmente, é posta em causa a credibilidade técnica [...] e também financeira do comprador, que, [neste caso], é inquestionável", declarou António Mexia, em conferência de imprensa, em Lisboa, também no mês passado, em relação à luz verde estatal.

Já João Pedro Matos Fernandes anunciou que poderia fazer exigências ao comprador para a alienação das barragens, nomeadamente contrapartidas para a “defesa dos interesses nacionais”. Aliás, o jornal "Público" chegou mesmo a noticiar que uma das condições seria que as centrais, após a transação, pagassem impostos em Portugal.