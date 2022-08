Tempestades Elsa e Fabien causaram danos cobertos por seguros de 42 milhões

As tempestades Elsa e Fabien, que atingiram Portugal no final do ano passado vitimando mortalmente três pessoas, custaram 42 milhões de euros às companhias seguradoras, de acordo com a associação do sector.

“As informações mais recentes do inquérito promovido pela Associação Portuguesa de Seguradores, junto das empresas de seguros suas associadas, revelam o registo de quase 22.700 sinistros cobertos por apólices de seguros, a que corresponde um valor agregado de danos (valores pagos e provisionados) de 42 milhões de euros”, indica uma nota enviada às redações pela associação.

Este é o balanço final do apuramento dos danos causados pela tempestade que estavam cobertos por contratos de seguros (que foram acionados ou que as companhias acreditam que terão de cobrir).

O valor tem vindo a aumentar ao longo do tempo. A 16 de janeiro, a APS tinha 17.000 sinistros registados, com um valor de danos de 34 milhões.

Nesta nota, a APS não revela qual o maior tipo de prejuízos nos sinistros que tinham sido participados. No primeiro balanço, quando havia ainda apenas 10.000 sinistros, 90% dos prejuízos dizia respeito a seguros de habitações e a seguros de atividades comerciais e industriais.

As tempestades Elsa e Fabien atingiram a Península Ibérica pouco antes do natal, causando inundações e fazendo vários rios portugueses galgarem as margens.