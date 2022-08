Militares. IASFA salda dívidas de 27,5 milhões de euros aos prestadores de saúde privados

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) pagou 27,5 milhões de euros às entidades convencionadas com a Assistência na Doença aos Militares (ADM) saldando uma parte das dívidas acumuladas aos prestadores privados de saúde. Segundo fonte oficial do IASFA estes pagamentos foram feitos entre novembro e dezembro do ano passado e resultam das quotizações dos beneficiários (12,5 milhões de euros) e da primeira tranche (15 milhões de euros) prevista no memorando de entendimento entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério das Finanças, celebrado em finais do ano passado com a finalidade de resolver o problema das dívidas acumuladas pelo subsistema de saúde.

Este acordo foi celebrado em finais de outubro de 2019, na mesma semana em que o Grupo Lusíadas Saúde suspendeu a convenção com o IASFA por causa de uma dívida de 7,8 milhões de euros. Entretanto, segundo fonte oficial do prestador privado, a Lusíadas Saúde já recebeu cerca de 1,1 milhões de euros, mas mesmo assim, permanece o ‘litígio’ com o IASFA, mantendo-se suspenso o regime que permite aos militares aceder às unidades Lusíadas com condições mais vantajosas.

Quando o Governo anunciou o memorando, foi dito que tinham sido acordadas as bases de um plano de regularização de dívidas do IASFA, num prazo de três anos, contemplando um reforço orçamental no valor de 45 milhões de euros. Este montante seria distribuídos em três pagamentos de igual valor (15 milhões de euros), entre 2019 e 2021. Entretanto, segundo informação do IASFA, a primeira tranche foi, de facto, disponibilizada no final do ano passado.

O IASFA adianta ainda que do total entregue aos prestadores, cerca de 10 milhões de euros foram pagos a pequenas e médias empresas (PME). No caso da Lusíadas Saúde foram pagos 1/7 dos 7,8 milhões de euros de faturas em atraso, mas o diferendo com o IASFA não está sanado. Fonte oficial do organismo público fala em “novas rondas de negociações, persistindo o IASFA na regularização deste processo de um forma rigorosa e em permanente diálogo construtivo”, no sentido de melhorar “processos de recuperação”.

Em novembro de 2019, a Lusíadas Saúde adiantou ao Expresso que a solução para viabilizar o regresso da convenção com o IASFA estava a ser afetada por “bloqueios operacionais” – o instituto pretenderá uma revalidação das faturas em atraso relativas a atos e produtos que não têm um preço fixado, o que implica um processo muito demorado.

Esta conferência das faturas é confirmada pelo IASFA, cuja fonte oficial explica que se trata de um “processo minucioso e que está em curso”. A verificação tem que ver, sobretudo, com os procedimentos médicos e produtos que têm os códigos abertos, ou seja, não têm preços fixados e em que os privados faturam sem essa baliza.

A suspensão da convenção foi determinada pela Lusíadas Saúde a 21 de outubro e passou a ter efeitos no dia seguinte, ocasião em os militares deixaram de usufruir de copagamentos mais baixos, tendo que assumir maiores encargos pelos atos médicos ou exames (o Grupo Lusíadas Saúde passou a praticar-lhes preços idênticos aos que existem nos seguros de saúde).