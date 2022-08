Reclamações junto do regulador da energia caíram 32% no ano passado

by eve livesey/getty images

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos recebeu no ano passado 21.358 reclamações e pedidos de informação, menos 32% do que no ano anterior, informou em comunicado a instituição presidida por Maria Cristina Portugal.

Pouco mais de metade dos contactos recebidos pela ERSE foram feitos através do livro de reclamações eletrónico, que existe desde julho de 2017 para os serviços públicos essenciais.

A eletricidade recebeu quase dois terços desses contactos, incluindo 13.156 reclamações e 722 pedidos de informação. O gás natural registou 1.863 reclamações e 104 pedidos de informação. E os contratos duais (eletricidade e gás) suscitaram a apresentação de 2 893 reclamações e 126 pedidos de informação. Já o subsetor dos combustíveis e do gás de petróleo liquefeito (GPL) registou 1.285 reclamações e pedidos de informação.

Os temas que foram alvo de mais reclamações foram a faturação, o contrato de fornecimento e os pré-avisos de interrupção no abastecimento.