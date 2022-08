Abreu Advogados assessora negócio entre a Oi e a Sonangol

eric lafforgue/art in all of us/getty images

A Abreu Advogados assessorou o processo de venda dos 25% da Unitel detido pela Africatel, uma holding com sede na Holanda controlada pela brasileira Oi, à angolana Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola. Um negócio fechado depois de um lítigo travado entre a Oi e os restantes acionistas da Unitel por interrupção de pagamento de dívidendos. Com esta aquisição a Sonangol passou a controlar 50% da operadora móvel angolana.

O negócio entre a Oi e a Sonangol – participação na Unitel herdada na sequência da fusão entre a operadora brasileira e a PT, em 2014 – foi avaliado em mil milhões de dólares (€903 milhões). Mas como noticiou o Expresso na última edição em papel, há detalhes por esclarecer, nomeadamente como é que vão ser pagos os cerca de 600 milhões de de dólares de dividendos em dívida à Oi, ou se o negócio fica encerrado de vez. A Oi, contactada pelo Expresso, não esclarece, mas tudo indica que a operadora brasileira, a braços há dois anos com um complexo processo de reestruturação, se dá por satisfeita com os mil milhões de dólares que irá agora receber, e deixa nas mãos da PT Venture –onde estavam os 25% da Unitel – o problema dos dividendos em falta. Do lado da Oi, avança fonte conhecedora do processo, há a perceção de que, apesar de haver uma sentença favorável da Câmara de Comércio Internacional de Paris, num processo de arbitragem, a operadora dificilmente conseguirá retirar aquele valor de Luanda, que ficou de ser pago pelos acionistas angolanos da Unitel: Isabel dos Santos (via Vidatel), Sonangol (Mercury) e o general Leopoldino Fragoso Nascimento (Geni). A Oi detém 86% da Afritel.

Esta operação é um dos últimos capítulos de um negócio que se tornou desastroso para a Portugal Telecom e para os seus acionistas, hoje representados na Pharol. Com a fusão PT/Oi perderam, segundo contas do Expresso, mais de 4 mil milhões de euros.

A PT Ventures, cliente da Abreu desde 2013, é uma sociedade portuguesa que detém vários ativos, incluindo participações em duas sociedades angolanas (Unitel 25 %) e Multitel (40 %), direitos de crédito emergentes de dividendos deliberados distribuir pela Unitel, já vencidos e não pagos, assim como um conjunto de direitos resultantes da sentença arbitral proferida na arbitragem ICC (Paris), que opôs a PT Ventures aos demais accionistas da Unitel.

Segundo informação dada ao Expresso pela Abreu, a venda foi coordenada pelo sócio do escritório Guilherme Santos Silva, que trabalhou em colaboração com outros dois sócios Miguel Teixeira de Abreu e Paulo de Tarso Domingues, com os sócios contratados Pedro Alves da Silva, Marta Romano de Castro e Rodrigo Formigal, e ainda os associados Mariana Duarte e António Frusoni Gonçalves.

Tratou-se de uma “operação de grande complexidade” faz notar a Abreu e requereu trabalho por parte de várias áreas de prática d0o escritório, entre as quais M&A (fusões e aquisições), Arbitragem, Contencioso, Societário, Fiscal, Bancário e Financeiro, além de ter envolvido diferentes países, “requerendo a coordenação entre a Abreu Advogados e diversos escritórios de advogados de várias jurisdições”. A Abreu salienta que transação, “de tamanho e valor significativos, é considerada uma das maiores operações de M&A envolvendo uma empresa portuguesa, iniciada e concluída entre 2019 e 2020”.

A firma liderada por Duarte de Athayde tem assessorado a PT Ventures no que respeita à sua participação social na Angolana Unitel, “aconselhando-a em coordenação com outras sociedades de advogados de diferentes jurisdições, incluindo de Angola, França, Reino Unido, Ilhas Virgens Britânicas e Holanda”.

“De entre vários assuntos e processos, salienta-se a referida arbitragem ICC (Paris), na qual a Abreu fez equipa com a White & Case LLP, processo que culminou com a condenação dos restantes acionistas da Unitel a pagar à PT Ventures uma indemnização de mais de 650 milhões de dólares, acrescida de juros e custos com a arbitragem, tendo ainda a PT Ventures sido integralmente absolvida da reconvenção contra si instaurada (sentença arbitral de Fevereiro de 2019)”, revela ainda fonte oficial da Abreu.