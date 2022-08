Trotinetas elétricas da Bolt chegam a Portugal

Aquela que é uma das maiores concorrentes da Uber no mercado nacional seguiu-lhe as pisadas: vai lançar esta terça-feira um serviço de trotinetas elétricas em Portugal. Mas, em vez de escolher a cidade de Lisboa para arrancar a operação, a Bolt optou pelo Algarve.

A operação vai arrancar com 200 trotinetas em Faro, embora o objetivo seja aumentar o número de unidades na cidade “à medida que a atividade for crescendo”, adianta ao Expresso David Ferreira, diretor-geral da Bolt em Portugal.

Nos planos da empresa está também a expansão deste serviço para outras cidades do país, embora o responsável não adiante prazos nem que cidades são essas. Diz apenas que Lisboa e Porto são possibilidades e que o lançamento noutras cidades algarvias “é algo que faz sentido no médio ou longo prazo”.

Depois do amadurecimento deste serviço em Espanha e nos países bálticos – Estónia, Letónia e Lituânia –, a plataforma de mobilidade decidiu replicar o modelo em Portugal, um país “melhor do que os nórdicos” para este tipo de serviço, por causa da meteorologia, sublinha David Ferreira.

A empresa estónia fundada em 2013 por Markus Villig decidiu apostar no Algarve não só porque “nesta altura do ano é a região do país onde o tempo é melhor”, mas também porque já tem operação em Faro e esta tem tido “boa adesão”. Além disso, especifica, o município de Faro está “muito comprometido” com a sustentabilidade ambiental, nomeadamente com a redução da sua pegada carbónica, algo que está alinhado com a estratégia da Bolt a nível europeu.

Recorde-se que a empresa investiu “vários milhões de euros” no “Green Plan”, lançado no ano passado para tornar as viagens de passageiros da Bolt na Europa neutras em carbono. Ou seja, através de uma parceria com a Natural Capital Partners (que realiza projetos para neutralizar as emissões de carbono de diversas empresas), a Bolt compensa as emissões das viagens realizadas através da sua plataforma.

Empresas que ‘bateram em retirada’ do Algarve não assustam Bolt

Apesar de o Algarve ter deixado de ter trotinetas no final do ano passado, com a saída da Voi e da Circ por dificuldades em rentabilizar a operação, a Bolt não teme um desfecho semelhante.

“Somos diferentes das empresas que apenas disponibilizam trotinetas”, garante David Ferreira. “Somos uma plataforma de serviços de mobilidade, que pretende agregar diferentes serviços, temos uma marca estabelecida no mercado, uma base de clientes forte e podemos aproveitar sinergias dos dois negócios (automóveis e trotinetas).”

Nos primeiros meses do lançamento, e para incentivar a utilização deste serviço, o desbloqueio das trotinetas vai custar um euro e a viagem 15 cêntimos por minuto, com uma tarifa máxima de 19 euros por dia. Com uma autonomia de 25 a 28 quilómetros (km), estas trotinetas podem atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, que pode ser reduzida para 15 km/h se o utilizador assim o desejar.

O responsável da Bolt em Portugal não adianta o montante do investimento que a empresa fez em Portugal com o arranque desta operação, realçando apenas que a plataforma investiu em ativos (trotinetas), na operação logística (recolha e manutenção através de um parceiro) e em marketing.

Para já, não foi necessário reforçar a equipa localizada na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que conta atualmente com 27 pessoas e beneficia igualmente de serviços partilhados com a sede da empresa na Estónia.

Questionado sobre as receitas e resultados líquidos no mercado nacional, David Ferreira não partilha a informação. Declara apenas que a operação, que arrancou há um ano e meio no país, “tem crescido acima da média” e que “Portugal é um dos países em que a Bolt mais cresce”.