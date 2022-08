No espaço de cinco anos, Portugal duplicou a produção de energia solar

A produção de energia solar fotovoltaica em Portugal tem crescido de ano para ano, à medida que vão nascendo de Norte a Sul do país novas centrais solares de larga escala, à boleia de uma substancial redução no custo dos módulos fotovoltaicos. Os últimos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o país gerou no ano passado 1276 gigawatts hora (GWh) de energia fotovoltaica, um pouco mais do dobro dos 627 GWh que tinha produzido em 2014.

Uma parte significativa deste crescimento foi conseguida justamente no ano passado, cuja produção aumentou 27% face a 2018, de acordo com os números de dezembro da DGEG. A mesma fonte revela que só o Alentejo concentrou 46% de toda a produção solar fotovoltaica em Portugal no ano passado.

De facto, a exposição solar na região Sul de Portugal tem atraído para o Alentejo grande parte dos novos investimentos em centrais fotovoltaicas, que hoje já vão sendo construídas sem necessidade de tarifas subsidiadas de longo prazo. Um exemplo desse interesse é o projeto de 480 megawatts (MW) que a empresa Fermesolar quer instalar em Mértola, num investimento de quase 400 milhões de euros. Um negócio que promete ser especialmente relevante no desenho do mercado ibérico de eletricidade da próxima década.

Muitos desses projetos vêm avançando suportados por contratos de longo prazo entre privados, em que um determinado comercializador adquire, por vários anos, toda a produção que uma dada central solar venha a realizar, a um preço pré-definido. Essa garantia de venda é o que permite ao promotor angariar financiamento, ao mesmo tempo que dá aos comercializadores de energia previsibilidade sobre o preço a que poderão revender a eletricidade no futuro.

Ora, os dados da DGEG indicam que o Alentejo teve em 2019 uma produção fotovoltaica de 580 GWh. O que equivale a quase 12% de todo o consumo anual de eletricidade da região. Em comparação, a região Norte produziu 149 GWh de energia fotovoltaica em 2019, o que corresponde a sensivelmente 1% do seu consumo anual.

Segundo a mesma fonte, no final do ano passado estavam instalados em Portugal 828 megawatts (MW) de capacidade fotovoltaica. Há cinco anos eram 418 MW.

Hídrica e eólica dominam

Apesar do crescimento dos últimos anos, a capacidade de produção de energia solar em Portugal é ainda reduzida quando comparada com outras fontes renováveis, como a energia hidroelétrica e a eólica.

Em 2019 Portugal tinha 7111 MW de capacidade hídrica e 5429 MW de eólica. Só estas duas fontes asseguram mais de metade da potência instalada no país. Com menor contributo, as centrais de biomassa tinham no final do ano passado 710 MW.

O plano do Governo passa por uma aceleração do investimento em energia solar em Portugal, tirando partido do facto de o reduzido custo da tecnologia viabilizar já investimentos de larga escala sem necessidade de recurso a tarifas subsidiadas, como ocorreu com as centrais solares mais antigas e com grande parte da capacidade eólica existente em Portugal. O sol será uma das peças principais na estratégia de descarbonização traçada pelo Executivo.

Ainda neste primeiro trimestre do ano o Governo deverá promover um segundo leilão de energia solar, que licenciará entre 700 e 800 MW de nova capacidade renovável, a somar aos 1400 MW já atribuídos no leilão de julho do ano passado. Nessa licitação, recorde-se, Portugal entrou em cena no mercado mundial ao registar o mais baixo preço de sempre para um contrato de longo prazo de venda de energia fotovoltaica.