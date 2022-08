Lucro do BCP na Polónia baixa 26%

O lucro do Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, baixou 26% no ano passado, para 561 milhões de zlotis, o equivalente a 130,6 milhões de euros, revelou esta segunda-feira o banco português em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Bank Millennium fechou o ano com 2,6 milhões de clientes de retalho, mais 40% do que no ano anterior, mas o resultado de 2019 acabou por ser penalizado por efeitos não recorrentes relacionados com a compra do Eurobank e com provisões relativas a riscos legais.

A integração do Eurobank provocou custos adicionais equivalentes a 47,7 milhões de euros. Por outro lado, o banco polaco reconheceu nas contas de 2019 uma soma equivalente a 51,9 milhões de euros de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira.

As receitas operacionais do Bank Millennium cresceram 27%, a margem financeira subiu 33% e os custos operacionais aumentaram 36%