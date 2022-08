Lesados da PT querem solução igual à do Banif

Os lesados da PT/Oi vão entregar uma petição na Assembleia da República para que o Governo aprove um mecanismo extrajudicial que permita criar uma comissão arbitral de forma a reaverem os milhões que investiram em produtos da operadora, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Esta informação foi avançada ao jornal pelo presidente da associação dos lesados Alope, Francisco Mateus. O grupo defende que seja criada uma comissão arbitral “para resolver definitivamente o problema, à semelhança do que aconteceu para as associações de lesados do Banif”. Mais: são também solicitadas alterações legislativas para a comercialização de produtos financeiros pelos bancos e a criação da figura do provedor do investimento.

A iniciativa da Alope já conta com 3.140 assinaturas; Francisco Mateus acredita que ainda esta semana vai cumprir o objetivo de alcançar as 4 mil assinaturas de modo a que o tema seja obrigatoriamente discutido em plenário.

Questionado pelo “Negócios”, o presidente da Alope não consegue precisar o valor que ainda está por pagar aos lesados da PT. Antes de a Oi avançar com um acordo para o reembolso aos pequenos investidores (até 50 mil euros), só os 700 associados da Alope reclamavam 30 milhões de euros. O número de lesados, todavia, terá sido superior a dois mil, lembra o jornal.