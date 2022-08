Há um novo banco em Portugal. É brasileiro, já cá esteve e está de regresso por causa do Brexit 

Portugal tem, a partir desta segunda-feira, um novo banco. Pertence ao grupo brasileiro Itaú que, no passado, já esteve presente no país. Saiu na altura da crise financeira. Volta agora devido ao Brexit.

Itaú BBA Europe: é esta a designação do mais recente banco a receber a licença do Banco de Portugal para operar no país. Localizado na torre 3 das Amoreiras, em Lisboa, contará com uma equipa local de 80 pessoas. Banca de investimento, serviços para grandes empresas e banca privada junto dos clientes brasileiros mais abastados são o centro do modelo do negócio.

“O Itaú, maior banco privado da América Latina, decidiu abrir uma subsidiária em Portugal com o objetivo de servir de forma mais próxima os seus clientes no país e assegurar que na sequência do Brexit poderá continuar a servir da mesma forma os clientes na União Europeia", responde ao Expresso Thoms Campión, CEO do Itaú BBA Europe, quando questionado sobre a razão desta abertura.

O grupo é o brasileiro Itaú Unibanco, maior banco do país. É dono do Itaú BBA International, sediado em Londres. Este vai continuar a existir e a ser a “holding” das operações no hemisfério norte. Contudo, terá agora o Itaú BBA Europe, em Lisboa, como subsidiária integral para ter a certeza que os clientes da União Europeia continuam a ter os seus serviços - vem para Portugal para ter a certeza que a eventual turbulência com a saída do Reino Unido nnão traz problemas para as relações com os clientes no espaço europeu.

Foi na sexta-feira, 31 de janeiro, que se deu o Brexit. Há agora um período transitório de um ano (renovável por outro ano) para as negociações sobre como se vão desenrolar as relações entre o bloco europeu e o Reino Unido são ainda incertas.

O Brexit não é, contudo, a única razão para esta mudança, já que há cidadãos brasileiros no país a criar um mercado para aproveitar: “Além do negócio de Corporate & Investment Banking, o banco em Portugal pretende também criar uma linha de consultoria para investimento dirigida a clientes Private, tendo em consideração o aumento do número de brasileiros que fixaram residência em Portugal”, indica o CEO do banco em Portugal.

O Itaú Europe foi constituído com um capital social de 17,5 milhões de euros, mas houve já um aumentado de capital para 42,5 milhões. O CEO não respondeu qual o motivo para este segundo reforço que colocou o capital da instituição em 60 milhões.

Itaú foi histórico acionista do BPI

O grupo brasileiro emprega 96 mil funcionários e está em cerca de 20 países. O mercado português não é um mistério para o banco brasileiro. O Itaú esteve já em Portugal, mas reduziu a sua presença em 2012, em plena intervenção da troika. Foi nessa data que transferiu a sede das operações europeias de Lisboa para Londres.

Foi em 2012 que o Itaú deixou também a parceria com um banco português, o BPI. O banco brasileiro foi um dos maiores acionistas do BPI desde os anos 90, tendo saído em 2012 com a venda da sua posição ao La Caixa (depois CaixaBank). Aliás, Artur Santos Silva, ex-presidente do BPI, chegou a dizer que foi a saída do Itaú a criar um desequilíbrio de poderes no banco (dando força excessiva ao CaixaBank e a Isabel dos Santos), e a abrir portas a que os catalães assumissem o controlo.