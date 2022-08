Unitel. Capítulo de um negócio que fez perder €4 mil milhões à PT

A compra pela Sonangol da participação da brasileira Oi na operadora Angola Unitel é um dos últimos capítulos de um negócio que se tornou desastroso para a Portugal Telecom (PT) e para os seus acionistas, hoje representados na Pharol. Com a fusão PT/Oi perderam, segundo contas do Expresso, mais de €4 mil milhões, numa das operações mais mediáticas da história da economia contemporânea portuguesa. Isabel dos Santos, detentora de 25% da Unitel — participação atualmente arrestada — foi uma das protagonistas desta história que tem muitas ramificações. Lá iremos.

O negócio entre a Sonangol e a Oi — participação na Unitel herdada na sequência da fusão entre a operadora brasileira e a PT, em 2014 — foi fechado no dia 24 de janeiro, e avalia­do em mil milhões de dólares (€903 milhões). Há, porém, ainda detalhes por esclarecer, nomeadamente como é que vão ser pagos os cerca de €600 milhões de dividendos em dívida à Oi, ou se o negócio fica encerrado, e o assunto é enterrado de vez. A Oi, contactada pelo Expresso, fecha-se em copas. Mas tudo indica que a operadora brasileira, a braços há dois anos com um custoso processo de reestruturação, se dá por satisfeita com os mil milhões de dólares que irá agora receber, e deixa nas mãos da PT Venture — onde estavam os 25% da Unitel — o problema dos dividendos em falta. A Oi, avança fonte conhecedora do processo, percebeu que, apesar de ter uma sentença favorável da Câmara de Comércio Internacional de Paris, num processo de arbitragem, dificilmente conseguirá retirar aquele valor de Luanda, que ficou de ser pago pelos acionistas angolanos da Unitel: Isabel dos Santos (via Vidatel), Sonangol (Mercury) e o general Leopoldino Fragoso Nascimento (Geni). A Oi detém 86% da Afritel.

