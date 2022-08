Portugal, o país do ‘Brelcome’

Para minimizar o impacto do ‘Brexit’, Portugal apressou-se no ano passado a criar um plano de contingência que oferece aos ingleses isenção de vistos, corredores dedicados nos aeroportos, reconhecimento mútuo das cartas de condução ou utilização do Serviço Nacional de Saúde. E também lançou a campanha ‘Brelcome’ (‘Brexit’ mais welcome, de bem-vindo), para assegurar que os turistas britânicos continuam a ser recebidos no país de braços abertos. “A decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia trouxe consequências para a economia britânica e para o comportamento dos cidadãos, no que se refere a opções de viagens”, nota Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP). “Sendo o mercado inglês fundamental para a atividade turística em Portugal — em dimensão, continua o nosso principal mercado emissor —, a CTP tem acompanhado de muito perto este dossiê.” O efeito mais temido é a desvalorização da libra. Em 2018, as dormidas dos britânicos caíram no país 5,3%, mas segundo o sector deveu-se mais às perturbações causadas pelas falências da Monarch, Nikki ou Air Berlin. Em 2019 já houve recuperação, com um aumento de 1,3% nas dormidas até novembro, segundo o INE. E no Algarve até se assistiu a um crescimento na venda de casas devido ao ‘Brexit’, a par do registo de cavalos e de barcos nas marinas por parte de ingleses, com o objetivo de salvaguardar ativos em espaço europeu.

Como será em 2020? “Estamos a trabalhar de uma forma responsável e inovadora, no sentido de conter o abrandamento do mercado britânico”, garante Francisco Calheiros, enfatizando a aposta dos empresários “na diversificação e estruturação da oferta, com novos produtos e serviços”, a par do trabalho em novas rotas e campanhas neste mercado. “Diria que é necessário fazer um esforço maior no que se refere à promoção no Reino Unido, e que traduza uma maior parceria entre o sector público e privado”, resume. “Por outro lado, há que continuar a investir no crescimento de outros mercados que possam compensar uma evolução menos favorável da procura britânica, como os da América do Norte e Ásia, que apresentam grande potencial de crescimento.”

