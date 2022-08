Governo quer Portugal no corredor ferroviário do Mediterrâneo

O Governo está a conversar com a Comissão Europeia para tentar incluir Portugal numa rede de ligações ferroviárias que liga Espanha à Hungria — conhecida como corredor Mediterrâneo. “Estamos a trabalhar para rever o corredor Mediterrâneo que começa na Hungria e termina em Espanha, parando em Sevilha. Temos alguma dificuldade em perceber como é que Portugal não está incluído nesse corredor. Estamos apenas incluídos no corredor Atlântico”, disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação ao Expresso.

