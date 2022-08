Acordo salarial? Só sem números

1 A concertação vai definir um referencial para os aumentos salariais?

Essa era a ideia inicial, mas o Governo afinou o tiro. Na reunião desta semana para discutir o acordo de rendimentos e competitividade, o Executivo abandonou o modelo “à Guterres”. Ou seja, caiu a possibilidade de ter um referencial para os aumentos no privado, transversal a toda a economia, que servisse de indicação à negociação coletiva. A ideia tinha sido muito criticada pelos patrões, sinalizando que muito dificilmente a aceitariam. E a mensagem foi recebida pelo Governo. Pedro Siza Vieira, ministro da Economia e número dois de António Costa, afirmou que “não podemos esperar que o mesmo valor faça sentido para todos os sectores, para todas as realidades do país”.

