Uber premeia motoristas que realizem mais viagens e com mais qualidade

Depois de no início do ano a Uber ter reduzido as tarifas no mercado nacional – o que motivou vários protestos de motoristas no país –, a plataforma de mobilidade vai atribuir-lhes algumas vantagens. Mas não a todos.

A Uber lança este sábado um programa de benefícios para os condutores rentabilizarem “o seu tempo ligado à aplicação”, mas apenas para aqueles que realizam mais viagens e com mais qualidade através da aplicação, avança ao Expresso a empresa. Apenas os motoristas ou parceiros com uma classificação mínima de 4,85 estrelas e uma taxa de cancelamento não superior a 4% terão acesso a estas vantagens.

“A partir daí, ganham pontos exclusivamente através de cada viagem efetuada durante períodos fixos de três meses”, explica ao Expresso fonte oficial da empresa, explicando o plano que se assemelha aos programas de milhas de algumas companhias aéreas (mas destinado aos condutores e não passageiros)

Em função dos pontos que obtêm, os motoristas terão um estatuto Ouro (500-999 pontos), Platinum (1000-1499 pontos) ou Diamond (mais de 1500 pontos). Cada viagem finalizada equivale a um ponto e, se realizada em determinados horários, a três.

O programa será lançado a nível europeu, incluindo em Portugal, e inclui vantagens como prioridade em viagens a partir do aeroporto, apoio prioritário nos canais de suporte online, prioridade no atendimento presencial nos centros de suporte Greenlight e reconhecimento na aplicação dos diferentes níveis para os utilizadores.

Vantagens exclusivas… mas só para alguns

Além do seguro em viagem que já disponibiliza a todos os motoristas através da AXA (e que cobre despesas médicas, morte, incapacidade permanente e perda de receitas) e de um seguro que cobre riscos não relacionados com viagens, mediante certas condições (para situações como paternidade / maternidade e doenças graves), a Uber acrescentou outros benefícios.

Os parceiros de nível Ouro, Platina e Diamante vão poder ter acesso ao “Reconhecimento do Passageiro na Aplicação”: os passageiros vão poder ver qual o estatuto do motorista na hora de chamar um Uber, uma funcionalidade que a empresa acredita que “é importante para os motoristas”.

Além disso, podem também ter acesso a suporte prioritário quando contactarem a empresa através do menu Ajuda, o que lhes permite ver as suas questões respondidas pelos agentes mais qualificados da empresa e com um tempo de resposta mais rápido.

Já a possibilidade de “Despacho Prioritário no Aeroporto” está apenas disponível para os que atingem um nível Platina ou Diamante. Estes motoristas podem, assim, receber um pedido de nova viagem no momento de largada do utilizador nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, sem terem que entrar na lista da espera. Os parceiros Diamante serão automaticamente colocados à frente da fila.

Estas duas categorias têm também acesso à vantagem “Destino Gratuito”, que lhes permite escolher o destino onde preferem terminar a próxima viagem, podendo utilizar esta opção três vezes por dia – em vez de duas, que é a possibilidade dada aos restantes motoristas.

Mas apenas os parceiros Diamante conseguirão ter acesso prioritário nos centros Greenlight da Uber, acedendo a suporte personalizado por parte dos peritos em Lisboa e Porto.

Uber espera “reação positiva” dos motoristas

Apesar dos benefícios não contemplarem uma maior remuneração para os motoristas por cada viagem realizada, a Uber espera “uma reação positiva” por parte destes ao seu novo programa de benefícios.

“Esta iniciativa tem origem no feedback direto da comunidade de motoristas para conhecer as suas expetativas reais e benefícios mais vantajosos para quem viaja na aplicação”, adianta fonte oficial da tecnológica, que garante que ouviu e analisou o feedback destes parceiros.

Questionada pelo Expresso sobre a possibilidade de, no futuro, voltarem a aumentar as tarifas ou reduzirem a comissão de 25% que tiram em cada viagem, a Uber diz acreditar que os seus “preços estão alinhados com o valor do serviço no mercado”.

“Estamos focados em prestar um serviço com maior valor possível para utilizadores e motoristas e esse foco implica obviamente prestar um serviço acessível, mas também um serviço seguro, conveniente e fiável para ambos”, explica. “Estamos convictos que estes novos preços vão tornar o serviço ainda mais acessível para utilizadores e, simultaneamente, ao gerar mais procura, melhorar os rendimentos dos motoristas.”

Ou seja, para já, os motoristas terão que se contentar com estes benefícios, que podem ser conciliados com aqueles que a empresa já disponibiliza através do plano Momentum Rewards. Entre eles, estão descontos em combustível na G27 e na Galp e condições mais vantajosas na aquisição e aluguer de veículos em alguns parceiros, bem como no acesso a serviços de contabilidade e de revisão de veículos.