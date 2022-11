NOS prepara-se para saída de Isabel dos Santos

É uma questão de tempo até acontecer: Isabel dos Santos, parceira da Sonae na NOS, através da holding Zopt, acabará por sair, mais cedo ou mais tarde, da operadora de telecomunicações portuguesa. A NOS e a Sonae mantêm silêncio sobre o futuro da investidora angolana na empresa — a operadora é cotada em bolsa e a reserva sobre o destino desta participação tem de ser grande. Mas o cenário de saída da investidora já está naturalmente a ser preparado. Resta saber qual será o desenho da operação e quando é que avançará.

Isabel dos Santos, sabe o Expresso, não abriu ainda o jogo sobre o seu posicionamento, nem entrou ainda em contacto com a administração da NOS, liderada por Miguel Almeida. As telecomunicações têm sido um dos negócios de eleição da filha de José Eduardo dos Santos, que em novembro de 2014 chegou a lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a PT SGPS, ainda antes de a Oi vender a PT Portugal à Altice. O corte com a operadora portuguesa será um duro golpe.

