Investimento em fundos sustentáveis dispara

O interesse dos investidores em fundos de investimento sustentáveis está em níveis recorde. Nos Estados Unidos, o investimento realizado nestes fundos em 2019​ quase quadriplicou face ao ano anterior, avança o Financial Times.

O jornal cita dados da analista Morningstar para referir que no último ano, os fundos de investimento sustentáveis americanos captaram 20,6 mil milhões de dólares de investimento (€18,6 mil milhões), quando em 2018, o montante captado ficara pelos 5,5 mil milhões de dólares (€4,9 mil milhões). A sustentar o interesse dos investidores neste tipo de fundos estarão os crescentes receios em torno dos riscos decorrentes das alterações climáticas.

De acordo com o Financial Times, os ativos detidos pelos 300 fundos analisados pela Morningstar aumentaram 54% face a 2018, fixando-se nos 137 mil milhões dólares (€123,9 mil milhões) no final de 2019. A Morningstar restringiu sua análise apenas a fundos que integram padrões ambientais, sociais e de governança nos seus portfólios de investimento e incluiu também os que fornecem métricas de sustentabilidade objetivas.

Esta é apenas uma pequena parcela do total de ativos dos fundos americanos, mas "com o crescente interesse em investimentos sustentáveis, especialmente entre os investidores mais jovens, os investimentos recorde de 2019 podem ser apenas o princípio", disse Jon Hale, chefe global de análise em sustentabilidade da Morningstar, em declarações ao FT.