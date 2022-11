Excedente em 2019? “Daqui a duas ou três semanas saberemos”

O Governo não quer alimentar especulações sobre um excedente em 2019, na semana em que foram conhecidos os números da execução orçamental de dezembro, mas não fecha a porta a essa possibilidade. Ao Expresso, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, revela que “daqui a duas ou três semanas saberemos” qual foi, afinal, o valor do saldo orçamental de 2019. O suspense deverá manter-se até que toda a informação seja reunida para confirmar se o Ministério das Finanças cumpriu a sua meta orçamental — fechando o ano com um ligeiro défice de 0,1% do PIB — ou até voltou a superar a meta —, conseguindo antecipar em um ano a chegada do primeiro excedente da história da democracia portuguesa.

