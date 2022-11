Afinal, quem manda na Autoestrada do Douro Litoral?

A ‘guerra’ judicial que há mais de um ano opõe os fundos credores à Brisa, a propósito do controlo da Autoestrada do Douro Litoral (AEDL), teve um novo episódio esta semana.

O Tribunal da Relação de Lisboa emitiu um acórdão — no dia 28 de janeiro — segundo o qual os direitos sobre as ações da Douro Litoral e respetivos direitos de voto, afinal, pertencem aos fundos credores da empresa de autoestradas — Strategic Value Partners e Cross Ocean Adviser.

