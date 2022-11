Zona Euro. Eurostat confirma que 2019 foi o pior ano desde a recessão de 2013

O crescimento da zona euro desceu para 1,2% em 2019, segundo a estimativa publicada esta sexta-feira pelo Eurostat, que avança com uma desaceleração para 1% no quarto trimestre do ano. Em 2018, o crescimento foi de 1,9%.

O organismo de estatística da União Europeia confirma que 2019 foi o ano de crescimento mais fraco desde a recessão de 2012 e 2013 na zona euro.

A previsão do Eurostat está em linha com a publicada em janeiro pelo Fundo Monetário Internacional na atualização do World Economic Outllok que divulgou no Fórum Económico Mundial de Davos.

A desaceleração da economia da moeda única acentuou-se no quarto trimestre do ano passado, com o crescimento do PIB a deslizar, em relação ao mesmo período do ano anterior, de 1,2% entre julho e setembro para 1% entre outubro e dezembro.

Na variação em cadeia, de um trimestre para o seguinte, a economia da zona euro cresceu apenas 0,1% nos três últimos meses do ano passado face 0,3% no trimestre anterior. Ou seja, escapou por uma unha negra a uma estagnação. França e Itália registaram contrações em cadeia.

Das previsões por país que já são conhecidas para o quarto trimestre de 2019, Itália estagnou (crescimento zero) e Espanha registou 0,5%, em termos homólogos.

O Instituto Nacional de Estatística de Espanha confirmou esta sexta-feira que a economia cresceu 2% em 2019, um abrandamento de quatro décimas em relação ao crescimento no ano anterior.

A previsão para o crescimento da economia portuguesa no último trimestre de 2019 só será publicada a 14 de fevereiro. Nos três primeiros trimestres do ano, o PIB cresceu 2,1% entre janeiro e março e 1,9% nos seis meses seguintes. A previsão do governo português, reafirmada no Orçamento para 2020, aponta para um crescimento em 2019 de 1,9%.

Os Estados Unidos também abrandaram em 2019. Segundo a previsão do Bureau of Economic Analysis, publicada na quinta-feira, a economia norte-americana desacelerou de 2,9% em 2018 para 2,3% em 2019.