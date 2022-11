Warren Buffett vende 31 jornais por 127 milhões e abandona negócio dos media

Warren Buffett é um entusiasta da imprensa tradicional. Mas os seus dias como patrão dos media acabaram. O bilionário, fundador e administrador do grupo de investimento Berkshire Hathaway (BH), vendeu toda a operação da BH Media Group à editora Lee Enterprises por 140 milhões de dólares, cerca de €126,9 milhões. A transação envolve 31 jornais diários e suas edições online, bem como meia centena de publicações semanais digitais e 32 outros produtos impressos.

Buffett entrou no negócio dos media em 1977 com a compra do The Buffalo News e desde então foi comprando diversos jornais e criou a BH Media Group, a divisão do grupo responsável por gerir e administrar todos os ativos desta natureza. Os 31 jornais controladas por pelo grupo de Warren Buffett eram publicados dez estados americanos: Alabama, Iowa, Nebraska, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Texas e Virgínia.

Em 2012, na sua habitual carta aos investidores, Buffett dizia-se um entusiasta dos media tradicionais e admitia planos para reforçar o seu portefólio de publicações com um reforço do investimento no sector dos media. Mas no ano passado, numa entrevista à Bloomberg, o bilionário mostrava já sinais de algum péssimismo em relação à rentabilidade do negócio decorrente das sucessivas quebras de publicidade, admitindo que a maioria dos media tradicionais estão "condenados". Por mais que uma vez a divisão de media do grupo realizou despedimentos nas diversas publicações, como forma de contornar a diminuição das receitas publicitárias.

O negócio agora firmado com a Lee Enterprises é o culminar de um processo de transição iniciado em julho de 2018, altura em que Warren Buffett estabeleceu um acordo com a editora para a administração do conjunto de publicações da sua divisão de media. Os imóveis da divisão de media da BH não integram o negócio.

Em 2019 a divisão de media da BH gerou uma receita de 373,4 milhões de dólares (€338,5 milhões) e um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado de 47,4 milhões de dólares (€42,9 milhões). "A integração do robusto portfólio de publicações locais de alta qualidade da Berkshire Hathaway adicionará tamanho e escala significativos às operações de Lee, elevando seu portfólio de jornais diários para 81 de 50 e quase duplicando a dimensão da audiência", explica a Lee Enterprises em comunicado.

Para viabilizar a transação e apoiar a viabilidade das várias publicações, a Berkshire Hathaway concedeu uma linha de financiamento de longo prazo de 576 milhões de dólares (€522 milhões) à Lee, com uma taxa anual de 9%. Parte desse montante será usado para comprar a BH Media e o restante irá refinanciar a dívida atual da empresa de 400 milhões de dólares (€362,6 milhões). O negócio deverá gerar um aumento de 87% na receita da editora e de 40% no seu EBITDA ajustado. A Lee espera ainda obter entre 20 a 25 milhões de dólares (18 a 23 milhões de euros) em receitas resultantes de sinergias.

No momento da transação, Buffett deixou uma mensagem aos acionistas do grupo: "acreditamos que a Lee é a empresa melhor posicionada para gerir [os potefólio de publicações] no contexto desafiante atual". "Nenhuma companhia está mais comprometida com a função vital de distribuir notícias locais de alta qualidade", rematou.