Tribunal confirma arresto de obras de arte da Coleção Berardo. Empresário recorre para a Relação

O tribunal confirmou o arresto de mais de duas mil obras de arte de Joe Berardo no decurso do arresto preventivo pedida pelos bancos credores do empresário, a CGD, o BCP e o Novo Banco. As obras ficaram desde então à guarda do Estado.

Na sequência desta medida Joe Berardo impugnou a medida cautelar, mas sem sucesso. Como avançou esta sexta-feira o Jornal Económico, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa recusou-o. Contudo, o empresário não desarma: "Vamos recorrer para a Relação confiantes que será revertido e levantado o arresto, como é de elementar justiça", afirma ao Expresso a defesa de Berardo.

"Face à prova produzida que demonstrava claramente que nunca existiu qualquer risco de dissipação da Colecção estávamos confiantes que o Tribunal iria mudar a sua anterior decisão tomada sem contraditório", remata fonte oficial de Berardo.

As obras de arte foram penhoradas como garantia das dívidas de Berardo junto da CGD, BCP e Novo Banco, depois de estes bancos terem tentado no final de 2018 um acordo junto do empresário para saldar as dívidas. Em causa estão 962 milhões de euros de créditos por saldar junto dos três bancos que avançaram com uma ação executiva para recuperar o dinheiro.